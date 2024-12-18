عراقجي يلتقي نظيره الباكستاني في القاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الباكستانية أفادت بان المحادثات بين الوزيرين تناولت تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وكذلك تطورات الشرق الاوسط وفلسطين.

وقال بيان للعلاقات العامة لمكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية ان مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد اسحاق دار التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقي في القاهرة.

واضاف ان الطرفين رحبا بتنامي العلاقات الثنائية وزيادة تبادل الوفود على مستويات عليا في المجالات السياسية والاقتصادية، وشددا على ضرورة توسيع التعاون.