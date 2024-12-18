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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٣٣ م

عراقجي يلتقي نظيره الباكستاني في القاهرة

عراقجي يلتقي نظيره الباكستاني في القاهرة

 التقى وزير الخارجية عباس عراقي، نظيره الباكستاني محمد اسحاق دار في القاهرة وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لقمة الدول الثماني الاسلامية للتعاون الاقتصادي (دي 8).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الباكستانية أفادت بان المحادثات بين الوزيرين تناولت تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وكذلك تطورات الشرق الاوسط وفلسطين.

وقال بيان للعلاقات العامة لمكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية ان مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد اسحاق دار التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقي في القاهرة.

واضاف ان الطرفين رحبا بتنامي العلاقات الثنائية وزيادة تبادل الوفود على مستويات عليا في المجالات السياسية والاقتصادية، وشددا على ضرورة توسيع التعاون.

رمز الخبر 1951989

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