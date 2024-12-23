مسؤول إيراني: تبادل خبرات القوات البحرية الإيرانية والباكستانية يهدف إلى تعزيز القوة الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى إحسان كامراني، يوم الأحد، بالأدميرال عمر، قائد أسطول السلام والصداقة التابع للبحرية الباكستانية، مؤكدًا أنه تاريخيًا كانت هناك علاقات ثنائية بين مقاطعة هرمزكان وباكستان في القضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وقال: يجب على القوات البحرية الإيرانية والباكستانية تبادل المعلومات والخبرات مع بعضهما البعض والتآزر مع بعضهما البعض في المجال البحري.

وأوضح: الأمن هو أولوية جميع الحكومات ونعتقد أن الدول يجب أن تحقق الأمن المستقر في المنطقة بمساعدة بعضها البعض ولا داعي لوجود دول أجنبية.

كما أعرب الأدميرال عمر، قائد أسطول السلام والصداقة بالبحرية الباكستانية، عن تقديره لضيافة الإيرانيين في هذا الاجتماع وقال: إن البحرية الإيرانية والباكستانية تتمتعان بعلاقات وتعاون طويل الأمد.

وأضاف الأدميرال عمر: نعتقد أن اللقاءات السياسية مهمة أيضًا بالإضافة إلى الزيارات العسكرية وحركة الأساطيل، ويجب على إيران وباكستان توسيع مستوى التفاعل بينهما نظرًا لصداقتهما وتشابههما الثقافي والديني.

وتابع: الأمن هو أحد القضايا الأساسية، وهو مهمة للقوات العسكرية في المنطقة، ولا يجوز السماح للقوات الأجنبية بالدخول إلى المنطقة، لانهم لايريدون ضمان أمن هذه المنطقة.

وذكر قائد أسطول السلام والصداقة التابع للبحرية الباكستانية أن في السنوات الأخيرة، تمكنت باكستان من ضمان أمن طرقها البحرية من خلال إطلاق دوريات بحرية ومنع الأعمال غير القانونية، وذكر: نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تبادل المعلومات البحرية بين القوات البحرية الإيرانية والباكستانية.

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