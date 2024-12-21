إيران صدرت خدمات فنية وهندسية بقيمة 35 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف "إيرج كلابتونجي " في مؤتمر صحفي اليوم السبت: هذه الإحصائية تتعلق بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع نفذتها الشركات الإيرانية والقطاع الخاص القادر في الخارج من عام 1995 إلى 2023.

وذكر: أن تصدير الخدمات الفنية والهندسية واجه انخفاضا في عام 2011، وفي عام 2016 واجه نموا مع دخول الشركات إلى الاسواق العراقية، وفي عام 2016 تمكنت الشركات من الحصول على مشاريع بقيمة 2 مليار دولار.

وأشار كلابتونجي : منذ عام 2022، تأثر هذا الأمر باستمرار العقوبات، واستحالة الحصول على ضمان الشركة في عطاءات المقاولات، وغيرها.

وأكد في الوقت نفسه: على الشركات الإيرانية أن تسعى جاهدة لتحسين مستوى جودتها إلى المستوى الدولي وزيادة قدرتها الهندسية من خلال توظيف المهندسين والقوى القادرة.

وذكر أمين سر نقابة شركات البناء في إيران: هناك أسواق كبيرة من حولنا، بما في ذلك شنغهاي والعراق ورابطة الدول المستقلة وحتى دول الخليج الفارسي، حيث يمكن لشركات البناء والمقاولات الحضور بناءً على خبرتها.

وقال: بحسب تصنيف شركة ENR، لا توجد شركة إيرانية واحدة ضمن أفضل 250 شركة هندسية في العالم، في حين أن لدى الصينيين 70 ممثلاً وتركيا لديها 45 ممثلاً من بين أفضل 250 شركة في العالم.

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