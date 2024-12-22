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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٦ ص

8 بلدات سورية تتهيأ لتظاهرات لمعرفة ما اسمته مصير الباصات الخضراء

8 بلدات سورية تتهيأ لتظاهرات لمعرفة ما اسمته مصير الباصات الخضراء

قالت مصادر سورية إن" لجان تابعة لالوية الجولاني او مايعرف بالادارة الخاصة في العمليات المشتركة تبنت نقل اكثر من 1900 من الجنود السوريين من السلطات العراقية في معبر القائم وهناك فيديوهات وبيانات رسمية تؤكد استلامهم ووضعهم في باصات خضراء".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، أن مصادر سوري أفادت في حوار معها أن" القلق يساور اهالي الجنود بعد تسريب مقاطع فيديوية وهم يتعرضون للاهانة والاعتداء اثناء عملية النقل رغم انهم عزل لكن ما اثار غضبهم عدم وصول ايا منهم على الرغم كثرة الوعود".

واشارت الى ان 8 بلدات سورية في حلب واللاذقية وحمص تستعد للتظاهر لمعرفة مصير ابناءهم بعد نقلهم في الباصات الخضراء وسط حالة قلق تسود عوائل كثيرة من انهم ربما نقلوا الى معتقلات سرية".

يذكر ان الوية الجولاني استلمت اكثر من 1900 جندي سوري من السلطات العراقية بناء على رغبتهم بالعودة الى بلادهم وتسوية موقفهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1952092
شیرین سماره

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