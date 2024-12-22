أولى شرارات الاحتجاجات ضد الجولاني في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر سورية افادت أن عناصر تابعة لأبو محمد الجولاني خطفوا عشرات الاشخاص في حلب خلال الأيام الماضية وألقوهم في السجن.

وفي الأمس تجمع عدد كبير في حلب مطالبين بتحرير المخطوفين كما اطلقوا شعارات مناهضة لتشكيل دولة علمانية مطالبين بتشكيل دولة إسلامية.

وبعد هذه التجمعات الاحتجاجية قامت عناصر تابعة لهئية تحرير الشام بخطف عشر نساء وزجوهم في السجن.

وبعد هذه الحادثة قامت عشيرة النساء المخطوفات بالنزول الى الشوارع حاملين السلاح ومطالبين بتحرير فوري للنساء وغير مشروط.

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