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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص

أولى شرارات الاحتجاجات ضد الجولاني في سوريا

أولى شرارات الاحتجاجات ضد الجولاني في سوريا

انطلقت أمس احتجاجات مطالبة بتحرير السجناء المخطوفين من قبل عناصر تابعين لهيئة تحرير الشام في مدينة حلب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصادر سورية افادت أن عناصر تابعة لأبو محمد الجولاني خطفوا عشرات الاشخاص في حلب خلال الأيام الماضية وألقوهم في السجن.

وفي الأمس تجمع عدد كبير في حلب مطالبين بتحرير المخطوفين كما اطلقوا شعارات مناهضة لتشكيل دولة علمانية مطالبين بتشكيل دولة إسلامية.

وبعد هذه التجمعات الاحتجاجية قامت عناصر تابعة لهئية تحرير الشام بخطف عشر نساء وزجوهم في السجن.

وبعد هذه الحادثة قامت عشيرة النساء المخطوفات بالنزول الى الشوارع حاملين السلاح ومطالبين بتحرير فوري للنساء وغير مشروط.

/انتهى/

رمز الخبر 1952095
شیرین سماره

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