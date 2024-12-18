6 حالات قتل مع خطف 10 اشخاص وسط حالة قلق من انقلات امني في سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، أن " الايام الماضية رصدت 6 حالات قتل مع خطف 10 لايزال مصيرهم مجهولا وسط حالة قلق من انقلات امني وبروز عمليات النهب الممنهجة التي تستهدف العلويين بشكل مباشر".

واشار الى ان" الوضع في النهار يكون هادى بعض الشي الا ان مع حلول الليل تصول العصابات المسلحة وهي تنهب كل شي امامها وخاصة في الاحياء والازقة التي تنتشر بها العوائل العلوية".

وقامت مجاميع مسلحة تنتمي الى الوية مختلفة فيما يسمى بهيئة تحرير الشام بنهب وسرقة اكثر من 100 منزل تعود لاسر علوية في مدن الساحل السورية ومنها طرطوس.

يذكر ان اغلبية من العوائل العلوية تسكن مدن الساحل السورية ومنها طرطوس واللاذقية وقرداحة وغيرها".

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