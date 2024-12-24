  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٤ ص

اليونيفيل: إسرائيل يجب أن تسرع في انسحابها من لبنان

اليونيفيل: إسرائيل يجب أن تسرع في انسحابها من لبنان

طلبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من الكيان الصهيوني تسريع انسحاب قواته من الأراضي اللبنانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت قوة اليونيفيل في بيان لها أنها تطالب بشدة بتسريع عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ونقل القوات اللبنانية إلى تلك المناطق.

وبحسب "روسيا اليوم"، دعت اليونيفيل جميع الأطراف إلى الامتناع عن انتهاك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن أو أي إجراء قد يهدد الاستقرار الهش الحالي.

وجاء في البيان أن قوات اليونيفيل ستواصل مراقبة الانتهاكات للقرار 1701 وتوثيقها.

من جهته، طلب رئيس وزراء لبنان من باريس وواشنطن الضغط على الكيان الصهيوني لتسريع انسحاب قواته من جنوب لبنان ووقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار.

/انتهى/

رمز الخبر 1952167

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات