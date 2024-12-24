اليونيفيل: إسرائيل يجب أن تسرع في انسحابها من لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت قوة اليونيفيل في بيان لها أنها تطالب بشدة بتسريع عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ونقل القوات اللبنانية إلى تلك المناطق.

وبحسب "روسيا اليوم"، دعت اليونيفيل جميع الأطراف إلى الامتناع عن انتهاك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن أو أي إجراء قد يهدد الاستقرار الهش الحالي.

وجاء في البيان أن قوات اليونيفيل ستواصل مراقبة الانتهاكات للقرار 1701 وتوثيقها.

من جهته، طلب رئيس وزراء لبنان من باريس وواشنطن الضغط على الكيان الصهيوني لتسريع انسحاب قواته من جنوب لبنان ووقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار.

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