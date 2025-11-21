اليونيفيل تسجل اكثر من 10 آلاف انتهاك للكيان الاسرائيلي في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت يونيفيل في بيان، إنه يسود استقرار هش على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب الكيان إلاسرائيلي من لبنان عام 2000) بين لبنان والاراضي المحتلة الفلسطينية.

وأضافت أن حفظة السلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني يقومون بدوريات يومية لمنع التصعيد والمساهمة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان.

ولفتت يونيفيل، إلى أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، سَجلت أكثر من 7.5 آلاف انتهاك جوي، ونحو 2.5 ألف انتهاك بري شمال الخط الأزرق (داخل الأراضي اللبنانية).

وقالت يونيفيل، إنه يتم رفع التقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي.

ولا يزال الكيان الاسرائيلي يتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى يحتلها منذ عقود.

