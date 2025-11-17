اليونيفيل: الهجمات الإسرائيلية مثيرة للقلق ولن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا وفق القرار 1701

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت أرديل إلى أن عمل القوات الدولية يبقى محفوفا بالمخاطر، لكنها أكدت أن اليونيفيل تطبق تدابير أمنية صارمة للحفاظ على سلامة أفرادها قدر الإمكان، موضحة أن مسؤولية حماية قوات حفظ السلام تقع في نهاية المطاف على عاتق الأطراف المعنية بالقرار 1701.

ولفتت أرديل إلى حادثة أمس عندما سقطت قذائف على مسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من قوة تابعة لليونيفيل كانت تقوم بدورية راجلة، وقالت إنه يجب تذكير الجيش الإسرائيلي بالتزاماته في ما يتعلق بحماية أفراد البعثة.

وأكدت كارديل، ردًا على سؤال حول تأثير الهجمات الإسرائيلية على خطة تقليص قوات اليونيفيل، أن الهجمات التي تتعرض لها القوات الدولية تثير قلقاً كبيراً، لكنها شددت على أن قوات حفظ السلام ملزمة بأداء واجبها، وأنها ستواصل ذلك بالموارد المتاحة، تماماً كما فعلت في العام الماضي عندما واجهت عدة هجمات لكنها رفضت المغادرة، وظلت ملتزمة بمهمتها.

وأوضحت أن تقليص عمل القوات مرتبط أساساً بالأزمة المالية التي تؤثر على الأمم المتحدة ككل، مؤكدة أن ذلك لن ينعكس على التزام البعثة بالقرار 1701 ولا على التدابير الأمنية الصارمة التي تتخذها لحماية عناصرها.

وختمت بالقول إن ما يجري لن يغير في طبيعة عمل اليونيفيل التي ستواصل تنفيذ مهامها الأساسية، مع التركيز على مراقبة الخط الأزرق، والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني.

