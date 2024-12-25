اذربيجان..تحطم طائرة ركاب مدنية كان على متنها 67 شخصا، نجا منهم29 شخصا +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحطمت اليوم الأربعاء طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (Azerbaijan Airlines) في مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وفقا لوسائل الإعلام.

وقالت وزارة النقل الكازاخستانية الأربعاء، إن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، تحطّمت في غرب كازاخستان وعلى متنها 67 ركاب.

وأفادت وزارة الطوارئ في قازاخستان في بيان أن التقارير المبدئية إلى وجود ناجين، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة كانت في طريقها من باكو إلى جروزني في الشيشان لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.

وقالت وسائل إعلام كازاخستانية إن 67 ركاب وطاقم من خمسة أفراد كانوا على متن الطائرة.

كان على متنها 67 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم، نجا منهم 29.

يتبع...