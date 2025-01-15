الإمارات مكان محتمل للقاء يجمع ترامب ببوتين

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن أوليغ كاربوفِتش، نائب شؤون الأكاديمية في كلية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بسجل جيد في استضافة الاجتماعات الدولية، مما يجعلها موقعاً محتملاً لعقد لقاء مهم بين دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي القادم، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا.

ورفض هذا المسؤول الروسي فكرة أن تستضيف سويسرا اللقاء بين ترامب وبوتين، مشيراً إلى أن "سويسرا لم تعد دولة محايدة منذ انضمامها إلى العقوبات المناهضة لروسيا". وبالتالي، من المرجح أن يتم اختيار دولة في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تعتبر الإمارات خياراً مناسباً نظراً لسجلها في تسهيل التبادلات والمفاوضات والمشاورات المختلفة.

كانت سويسرا خياراً محتملاً لأنها استضافت لقاءً بين بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو 2021. في ذلك اللقاء، ناقش بايدن وبوتين قضايا خلافية مثل ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، والاتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات 2020 الأمريكية، وغيرها من القضايا التي أثارت التوتر بين البلدين.

وأضاف كاربوفِتش أن دونالد ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بالمساعدة في حل أزمة أوكرانيا. وأكد أن الوقت قد حان للانتقال إلى المرحلة التالية وتحقيق تلك الوعود. كما أشار إلى أن ترامب يدرك أن السياسة التي اتبعها جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، قد أدت إلى أزمة عميقة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

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