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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٧ ص

مصادرة 34 قطعة أثرية تاريخية من المهربين في شمال غربي ايران

مصادرة 34 قطعة أثرية تاريخية من المهربين في شمال غربي ايران

أعلن قائد وحدة الحماية التابعة للإدارة العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية لمحافظة أذربيجان الغربية، رضا مظفري نسب عن اكتشاف ومصادرة 34 قطعة نقدية وأشياء تاريخية مهربة في مدينة سلماس.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد وحدة الحماية في المديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف في أذربيجان الغربية: "بحسب الأخبار الواردة من مصادر إخبارية فيما يتعلق بشراء وبيع القطع التاريخية والعملات المعدنية في سلماس من قبل المهربين من الآثار التاريخية، تم وضع هذه القضية بسرعة على جدول أعمال وحدة الحماية التابعة للمديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في أذربيجان الغربية".

مصادرة 34 قطعة أثرية تاريخية من المهربين في شمال غربي ايران

وأضاف رضا مظفري نسب: "أخيراً وبعد التنسيق مع شرطة الأمن الاقتصادي والجهات المعنية وتوجيهات مقر القوات، دخل الأمر إلى مرحلة العمليات. وبتشكيل فريق مشترك من وحدة الحماية وشرطة الأمن الاقتصادي، وبعد تحديد هوية المهربين وتحديد أماكن القطع الأثرية والعملات التاريخية من خلال استقاء المعلومات من مصادر الأخبار في عملية متقنة، تمكنا من إلقاء القبض على أحد المهربين".

وأوضح قائد وحدة الحماية في المديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف في أذربيجان الغربية انه تم في هذه العملية تم اكتشاف 34 قطعة أثرية أغلبها عملات معدنية ومصادرتها من المهربين.

/انتهى/

رمز الخبر 1952308

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