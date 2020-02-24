إدراج 5 آثار منقولة وغير منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة البرز"فخرالدبن صابري" أعلن في حديث له يوم الأحد عن تسجيل خمسة قطع أثرية ضمن قائمة المعالم الوطنية موضحا ان هذه الآثار تشتمل على الضريح الخشبي لمقام "السيد عبدالقهار" في قرية ورده" وابواب مقام "السيد يحيى" في قرية دوز عنبر في مدينة ساوجبلاغ وسيارة شخصية للدكتور محمد مصدق (أحد قادة إيران السياسيين الذي أمم عددا كبيرا من شركات النفط البريطانية في إيران، وكان رئيسا للوزراء في الفترة (1951- 1953)) في بيته بمدينة نظر آباد و إناء فخاري تاريخي في مدينة كرج مركز محافظة البرز ./انتهى/

