إدراج 5 قطع أثرية منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة زنجان "امير ارجمند" أعلن في حديث له اليوم الأربعاء عن تسجيل خمسة قطع أثرية ضمن قائمة المعالم الوطنية موضحا ان هذه الآثار تشتمل على مطرقة بمقبض خشبي تعود تاريخها إلى الفترة الأخمينية وفأسين مع مقبض خشبي يعود تاريخهما الى العهد الساساني ، ونم العثور على هذه الاثار التاريخية في منجم ملح بمنطقة "جهره آباد"، وكذلك "مقبرة المرمرية" لخليل ميرزا الامير القاجاري.

وتقع مدينة زنجان في شمال غرب ايران وهي مدينة جميلة ذات المناخ المتغير وطبيعة خلابة./انتهى/