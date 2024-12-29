اختيار الملاكم الإيراني "أحمدي" كأفضل ملاكم في آسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن اتحاد الملاكمة الآسيوية عن أفضل الرياضيين والمدربين والحكام الذين تألقوا في بطولات القارة خلال عام 2024. وبناءً على ذلك، تم اختيار "فرزان أحمدي"، الملاكم الواعد والمميز، كأفضل ملاكم ناشئ في آسيا لفئة الذكور.

وكان أحمدي قد تألق في شهر مايو من العام الجاري خلال بطولة آسيا التي استضافتها الإمارات، حيث فاز بالميدالية الذهبية في وزن 61 كغم لفئة الناشئين بعد انتصاراته الساحقة على جميع منافسيه.

وبهذا الإنجاز، تكتمل سلسلة تألق الملاكمين الشباب الإيرانيين لهذا العام مع اختيار "فرزان أحمدي" كأفضل ملاكم ناشئ في قارة آسيا.