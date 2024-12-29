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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٣ ص

اختيار الملاكم الإيراني "أحمدي" كأفضل ملاكم في آسيا

اختيار الملاكم الإيراني "أحمدي" كأفضل ملاكم في آسيا

تم اختيار "فرزان أحمدي"، الملاكم المميز في إيران والحائز على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا، كأفضل ملاكم في القارة الآسيوية لفئة الناشئين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن اتحاد الملاكمة الآسيوية عن أفضل الرياضيين والمدربين والحكام الذين تألقوا في بطولات القارة خلال عام 2024. وبناءً على ذلك، تم اختيار "فرزان أحمدي"، الملاكم الواعد والمميز، كأفضل ملاكم ناشئ في آسيا لفئة الذكور.

وكان أحمدي قد تألق في شهر مايو من العام الجاري خلال بطولة آسيا التي استضافتها الإمارات، حيث فاز بالميدالية الذهبية في وزن 61 كغم لفئة الناشئين بعد انتصاراته الساحقة على جميع منافسيه.

اختيار الملاكم الإيراني "أحمدي" كأفضل ملاكم في آسيا

وبهذا الإنجاز، تكتمل سلسلة تألق الملاكمين الشباب الإيرانيين لهذا العام مع اختيار "فرزان أحمدي" كأفضل ملاكم ناشئ في قارة آسيا.

رمز الخبر 1952352

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