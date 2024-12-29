دخول رتل عسكرية أمريكي من العراق إلى سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول قافلة عسكرية أمريكية جديدة من العراق إلى القواعد غير القانونية التابعة لها في سوريا.

وأوضح المصدر السوري أن القافلة العسكرية الأمريكية تتألف من 50 شاحنة تحمل عربات مدرعة ومعدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر "الوليد" على الحدود مع إقليم كردستان العراق، متجهة إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في شمال وشرق سوريا.

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها قوافل عسكرية أمريكية إلى سوريا من العراق لأغراض مشبوهة.

إلى جانب نقل القوافل العسكرية، تقوم الولايات المتحدة بنهب النفط والحبوب من المناطق الشرقية في سوريا، ونقلها إلى قواعدها في العراق.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية السابقة قدّمت عدة شكاوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الوجود غير القانوني للولايات المتحدة في البلاد.

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