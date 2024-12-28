سوريا..اشتباك قوات هيئة تحرير الشام مع قوات قسد في دير الزور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله إن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاتلي قوات تحرير الشام في بلدة البجلية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية في قرية الجنينة الواقعة على الضفة الأخرى لنهر الفرات غرب دير الزور.

وبحسب قوله، سمعت أيضا أصوات إطلاق نار وانفجارات في مدينة دير الزور، حيث دخل عناصر إنفاذ القانون التابعون لهيئة تحرير الشام في معركة مع مجموعة من المسلحين المجهولين.

وأوضح المصدر أنه في هذه الأثناء، بدأت وحدات من قيادة العمليات العسكرية في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، تنفيذ مداهمات لاعتقال والقضاء على المجموعات المسلحة التي تدعم السلطات السورية السابقة.

وتخضع أجزاء كبيرة من محافظة دير الزور لسيطرة سلطة الحكم الذاتي الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، فيما بسطت السلطة الجديدة في دمشق سيطرتها على مدينة دير الزور.

وفي وقت سابق، ذكرت قيادة قوات سوريا الديمقراطية، أنه على خلفية تغير السلطة في سوريا واحتدام الأعمال العدائية بين الأكراد وما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا في محافظة دير الزور، أصبحت جماعة داعش الإرهابية أكثر نشاطا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

ولم تشارك القوات الكردية في الأعمال العدائية ضد قوات الحكومة السورية بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد، واحتفظت بإمكاناتها العسكرية بدعم من القوات المسلحة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الموجودة في شمال شرق سوريا، بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، والسيطرة على حقول النفط والغاز الرئيسية في سوريا.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/