وزيرا خارجية إيران والصين يؤكدان على عدم التدخل الأجنبي في الشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي زار الصين على رأس وفد رسمي التقى مع وانغ يي وزير خارجية الصين .

وأكد الطرفان في هذا اللقاء على إرادة قادة البلدين في توطيد وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآخر تطورات العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في إطار برنامج التعاون الشامل بين البلدين.

وبالإشارة إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين إيران والصين باعتبارهما حضارتين وثقافتين متجذرتين في آسيا، ذكر وزير خارجية بلادنا أن جمهورية إيران الإسلامية لن تتخلى عن أي جهد لاستخدام الإمكانات.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أهمية مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقوة فاعلة ومهمة في غرب آسيا.

وأكد وزير الخارجية الصيني على ارادة القادة الصينيين لتعزيز العلاقات قدر الإمكان.

كما ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الأمنية والسياسية في منطقة غرب آسيا. وأكد وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية على أن الشرق الأوسط ملك لشعوب الشرق الأوسط ولا ينبغي أن يصبح مسرحا للتدخلات المدمرة من قبل جهات فاعلة من خارج المنطقة من أجل تحقيق أهدافهم الجيوسياسية .

كما أعرب الطرفان عن قلقهما من مخاطر أي فوضى وانفلات أمني في سوريا، وشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي سوريا والانتقال السلمي والآمن للحكومة الى كافة أطياف وطبقات سوريا.

كما ناقش وزيرا خارجية إيران والصين أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، والمسألة النووية ورفع العقوبات، فضلا عن توسيع التعاون في إطار المؤسسات التي يعمل فيها الجانبان بما في ذلك بريكس وشانغهاي.

ومن الجدير بالذكر أنه بالنظر إلى أن الصين ستتولى الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون في عام 2025، أعلن وزير خارجية بلادنا أثناء تهنئته لوزير الخارجية الصيني بهذه المسؤولية، عن استعداد إيران للتعاون مع الصين لتنفيذ البرامج المخطط لها.

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