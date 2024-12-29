العراق يحيي الذكرى الخامسة لشهداء الغدر الأمريكي في منطقة القائم عام 2019

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان الطيران الأمريكي قد استهدف في 29 من كانون الأول 2019، قوات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود العراقية – السورية غرب الانبار ما أسفر عن سقوط نحو مئة مقاتل بين شهيد وجريح.

وكل عام يستذكر العراقيون دور الشهداء البطولي في الدفاع عن العراق والمقدسات وتأمين الحدود من تسلل الإرهابيين باتجاه الأراضي العراقية.

ويستذكر العراقيون أيضاً في مثل هذه الأيام، الشهيدين الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذين ارتقيا في اعتداء ارهابي شنّته طائرة أميركية مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع العام 2020.

وفي السياق، انطلقت السبت فعاليات مخيم قادة النصر الفني والثقافي الثاني على أرض معرض بغداد الدولي بحضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من تشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وافتحت هيئة الحشد الشعبي جناحها الخاص ضمن المخيم الذي تضمن مشاركة عدة مديريات تابعة لها.

وتضمن الجناح معرضا وروضة للشهداء من قادة الحشد وشهداء المعاونية تعبيرا عن الوفاء لهم وتجديدا لذكراهم الخالدة في ضمير الأمة الشريفة. كما تضمن عددا من العروض العسكرية والخدمية والآلية التي وضحت جزءا من الخدمات المهمة التي تقدمها الهيئة.

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