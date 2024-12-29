سلطات كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل جديدة حول الطائرة المنكوبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية إن برج مراقبة في مطار موان الدولي حذر الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" من احتمال الاصطدام بالطيور قبيل الهبوط مباشرة.

وتبين أن الطائرة المنكوبة أطلقت "ماي داي" وهو نداء استغاثة متعارف عليه دوليا بعد دقيقة واحدة من إصدار التحذير، وبعد مرور 5 دقائق، اصطدمت بجدار سياج في المطار.

وبدوره، قال مدير سياسات الطيران بالوزارة جو جونغ-وان إن برج المراقبة حذر الطائرة المنكوبة من اصطدام الطيور في الساعة 8:57 صباحا، وبعد دقيقة واحدة، أطلق قائد الطائرة نداء استغاثة في الساعة 8:58 دقيقة.

وحاولت الطائرة الهبوط على المدرج 19، في الاتجاه المعاكس لاتجاه هبوطها المفترض على المدرج 01، في الساعة 9:00 صباحا، وبعد 3 دقائق، اصطدمت بجدار السياج أثناء هبوطها بدون الاستعانة بعجلات الهبوط في الساعة 9:03 صباحا.

وقالت الوزارة إن قائد الطائرة كان يحاول الهبوط على المدرج 01، وأصدر برج المراقبة التحذير، وبعد وقت قصير، أطلق قائد الطائرة نداء الاستغاثة، وأضافت أن برج المراقبة أعطى في ذلك الوقت الإذن بالهبوط في الاتجاه المعاكس للمدرج، وقبل قائد الطائرة الإذن ولكن الطائرة انزلقت على المدرج ثم اصطدمت بالسياج.

وذكرت أن لجنة التحقيق في الحادث جمعت سجلات الرحلة الخاصة بالطائرة.

وأضافت بشأن الإشارة إلى قصر المدرج هو سبب الحادث أنه من الصعب القول إن الحادث وقع لأن طول المدرج لم يكن كافيا، نظرا لأن المدرج البالغ طوله 2,800 متر تحرك عليه العديد من الطائرات في السابق.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء عدد الضحايا الكبير هو أن الطائرة هبطت دون الاستعانة بعجلات الهبوط، ثم اندلعت فيها النيران وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق وراء الحادث.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأنهم رأوا ألسنة اللهب تتصاعد في محرك الطائرة وسمعوا عدة انفجارات قبيل الحادث.

وقال يو جيه-يونغ (41 عاما) الذي كان في بيت ضيافة مؤقت لقضاء إجازة بالقرب من المطار، إنه رأى شرارة بالجناح الأيمن للطائرة قبل تحطمها. وأضاف "لقد أخبرت عائلتي أن هناك مشكلة في الطائرة عندما سمعت صوت انفجار قوي".

وقال شاهد آخر إنه كان يتنزه على بعد 4.5 كيلومترات من المطار عندما وقع الحادث. وقال "رأيت الطائرة تهبط واعتقدت أنها كانت على وشك الهبوط عندما لاحظت وميضا من الضوء"، "ثم حدث انفجار مدو أعقبه تصاعد الدخان في الهواء، ثم سمعت سلسلة من الانفجارات".

وقال شاهد آخر يدعى كيم يونغ-تشيول (70 عاما) إن الطائرة فشلت في الهبوط في المحاولة الأولى وارتفعت قليلا مرة أخرى قبل تحطمها.

ويتذكر كيم أنه سمع صوت "خدش معدني" مرتين قبل حوالي خمس دقائق من التصادم. وقال إنه نظر إلى السماء ورأى الطائرة تحلق لأعلى بعد فشلها في الهبوط، قبل أن يسمع "انفجارا قويا" ويرى "دخانا أسود يتصاعد في السماء".

ويعتقد المسؤولون أن عطلا في مجموعة أجهزة الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطائر، ربما يكون هو السبب في وقوع الحادث.

وأعلنت وكالة الإطفاء في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المتحطمة في مطار موان إلى 167 قتيلا، من أصل 181.

المصدر: يونهاب

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