الكيان الصهيوني يخطط لإبقاء قواته في جنوب لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "عربي 21"، أن الكيان الصهيوني يسعى للبقاء في جنوب لبنان لفترة أطول من المدة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني.

وبموجب هذا الاتفاق، يتعين على القوات الصهيونية مغادرة جنوب لبنان بعد 60 يومًا. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب تخطط لإبقاء قواتها في بعض المناطق الجنوبية من لبنان.

وأضافت الصحيفة أن مسألة استمرار التواجد العسكري للكيان الصهيوني في جنوب لبنان كانت موضوع نقاش في أعلى المستويات السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية.

كما اعترفت الصحيفة بأن حزب الله ما زال يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة والبنية التحتية، حتى بعد القصف المكثف الذي تعرضت له مناطق جنوب لبنان، وأن بعض هذه البنى التحتية لا تزال مخفية ولم يتم اكتشافها.

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