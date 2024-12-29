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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٦ م

حزب الله ينفي تسمية نائب للأمين العام

حزب الله ينفي تسمية نائب للأمين العام

نفى حزب الله في بيان له الاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسمية نائب للأمين العام للحزب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار، أن حزب الله اصدر بيانا نفى فيه تسمية نائب للأمين العام حسب ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان إن الادعاءات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعيينات في التنظيمات الداخلية لحزب الله غير صحيحة، وإذا قرر الكادر القيادي تعيين مسؤولين فسيتم الإعلان عن الأسماء عبر وسائل الإعلام الرسمية لحزب الله.

الجدير بالذكر أن بيان حزب الله هذا جاء ردا على ما تردد حول تعيين "محمد رعد" رئيس الكتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني، نائبا للأمين العام لحزب الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1952366
شیرین سماره

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