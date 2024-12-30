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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٥ ص

حركة أنصار الله اليمنية تعلن عن تنفيذ 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل خلال 10 أيام

حركة أنصار الله اليمنية تعلن عن تنفيذ 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل خلال 10 أيام

أعلنت حركة انصار الله اليمنية، إن قواتها نفذت 13 عملية عسكرية ضد إسرائيل خلال الأيام العشرة الأخيرة في إطار جهودها العسكرية لإسناد غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سرد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد "يحيى سريع" في تقرير سلسلة العمليات التي استهدف معظمها تل أبيب بصواريخ باليستية فرط صوتية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى یوم السبت.

کما اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" في مؤتمر صحفي، بانه نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

ولفت سريع الى ان العملية التي استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح".

واكد بان عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان.

/انتهی/

رمز الخبر 1952386

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