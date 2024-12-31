الحوثي: قصفنا للكيان الصهيوني مستمر

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب محمد علي الحوثي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يجب أن تتحول مخاوف الأمين العام ومجلس الأمن الدولي بشأن المجاعة، الجوع، والحصار في اليمن وغزة إلى أفعال عملية تتجلى في إدانة صريحة للمعتدين".

وأضاف: "نؤكد أن احترام القوانين الدولية يبدأ بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن فلسطين".

وتابع الحوثي: "يجب على مجلس الأمن إدانة إرهاب الولايات المتحدة وجرائم ورعب الكيان الصهيوني، ويتم ذلك استنادًا إلى الوثائق والأدلة القوية التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية".

وأشار إلى أنه "بهذا الشكل يمكننا حماية السلام والاستقرار الدائم الذي يخدم جميع شعوب المنطقة، وهذا هو موقف اليمن".

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