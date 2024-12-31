العميد سريع: القوات المسلحة تنفذ عمليتين عسكريتين في يافا وجنوب القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان متلفز، أوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

فيما استهدفت العملية الثانية للقوة الصاروخية محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن العمليتين على يافا المحتلة تزامنتا مع عملية مشتركة أخرى استهدف حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان".

ولفت إلى أن العملية المشتركة نفذت بعدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا، مؤكدا أن العملية في البحر حققت أهدافها بنجاح بفضل الله وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يُحَضَّرُ له على بلدِنا.

ونوهت القوات المسلحة اليمنية إلى أن عملياتها تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لغزة، مؤكدة أن لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

إلى ذلك شددت القوات المسلحة اليمنية على أنها أكملت رفع الجاهزية القتالية لعدد من الوحدات العسكرية لمواجهة أي تهديدات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي.

وقالت قواتنا المسلحة: جاهزون لمواجهة أي تهديدات صهيو أمريكية تهدف إلى منع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه فلسطين.

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