القوات المسلحة اليمنية تستهدف يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد يحيى سريع في بيان للقوات المسلحة ، على أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا وقدْ حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأوضح أن العمليتين جاءتا انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.

ولفت العميد يحيى سريع إلى أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ جهوزيتَها العاليةَ لمواجهةِ أيِّ حماقةٍ لقوى العدوانِ الأمريكيِّ والإسرائيليِّ أو من يتورطُ معهم من أيِّ جهةٍ كانت وأنَّها بعونِ اللهِ قادرةٌ على الدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ وسيادتِه وحقوقِه المشروعة.

وجدد دعوة القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ لكافةِ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ للتحركِ الجادِّ لوقفِ المجازرِ الإسرائيليةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ، وتؤكدُ أنَّ عملياتِها العسكريةَ دعماً وإسناداً للمجاهدينَ في غزةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ وأنها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

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