أميركا انتهكت الكثير من معايير القانون الدولي باغتيال الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ترأس جلسة المحكمة الخاصة بالبت في قضية اغتيال الشهيد سليماني، القاضي غلام رضا جواهري، بحضور المستشارين مرتضى تورك وإبراهيم ترابي كل سفيد ، وإسماعيل خليفة ممثلاً للمدعي العام، ومحامو المتهمين المنتدبون من قبل المحكمة واولياء دم الشهداء.

وفي هذه الجلسة ، قرأ اسماعيل خليفة ممثل المدعي العام لائحة الاتهام في القضية وشرح بعض ممارسات الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني.

وقال ممثل المدعي العام في المحكمة: إن أميركا انتهكت الكثير من معايير القانون الدولي باغتيال القائد الحاج قاسم سليماني، ولا توجد اي حالة مماثلة لاغتيال مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في دول أخرى.

وفقًا لمسؤولين عسكريين وامنيين أميركيين، فقد تعرض القائد سليماني مرارًا وتكرارًا لمحاولات اغتيال على يد القوات العسكرية والامنية الاميركية.

وشرح ممثل المدعي العام تمويل اميركا للجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة وقال: وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، فإن هذا الإجراء يعد بمثابة مثال على جريمة تمويل الإرهاب.

وبحسب هذا التقرير؛ وبقرار من القاضي تم تأجيل متابعة البت في القضية إلى الجلسة القادمة.