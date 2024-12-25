"جبهة المقاومة"....المحور الرئيسي لمهرجان عمار السينمائي الدولي في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت مرضية هاشمي - أمينة مهرجان عمار السينمائي الدولي الخامس عشر - تفاصيل هذا المهرجان قبل ظهر اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي وقالت: "اليوم، نحن في خضم حرب مشتركة، والواجب الثقيل على الفنانين الإيرانيين وجبهة المقاومة هو إظهار الطريق الصحيح".

وتابعت: "مهمتنا الآن ثقيلة جداً لأن إعلام العدو يحاول إضعاف وجه جبهة المقاومة بالحرب النفسية وعلينا أن نظهر الواقع في هذا الصدد. ولحسن الحظ، أصبح الكثير من الناس في العالم أكثر وعياً مقارنة بالماضي، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن عالقون بين طريقي الحقيقة والأكاذيب، ومن واجب الفنانين إظهار الأكاذيب".

وقالت أمينة مهرجان عمار السينمائي الخامس عشر عن أعمال القسم الدولي: "لدينا في هذه الدورة 154 فيديو، و43 فيلما وثائقيا، و28 فيلما قصيرا، و31 فيلم رسوم متحركة في المجال الدولي، وقد شاركت في هذه الدورة 11 دولة. وقد جرت هذا العام محاولة للتركيز أكثر على البعد الدولي، ولحسن الحظ يوجد أكثر من 270 عملاً في هذا القسم".

وقالت هاشمي: "حاولنا التواصل مع مختلف الدول حتى يتم توزيع أعمال مهرجان عمار في الجامعات والمراكز الإسلامية حتى تتعرف شعوب العالم أكثر على واقع جبهة المقاومة".

وأضافت: "مهرجان عمار الخامس عشر سيرسل الكثير من الرسائل للعالم، ولا يهمنا أين يتواجد عشاق جبهة المقاومة في العالم، المهم أن هدفنا واحد".

وأعلنت أمينة مهرجان عمار السينمائي الخامس عشر عن جائزة "وفاء" الخاصة، وقال: "ستمنح هذه الجائزة لأفضل راوي لجبهة المقاومة خلال العام الماضي كما تعود هذه الجائزة للسيدة وفاء الصحفية التي عملت جاهدة في غزة لإظهار اضطهاد هؤلاء الناس، وللأسف تم استهداف منزلها من قبل النظام الصهيوني واستشهدت هي وأفراد عائلتها".

إقامة خاصة لبرنامج "ليلة المقاومة" على هامش مهرجان عمار السينمائي

وفي جزء آخر من هذا اللقاء تحدث محمد حسين صبوري - السكرتير التنفيذي لمهرجان عمار السينمائي الخامس عشر - عن بعض النقاط حول القسم الدولي وقال: "هذا العام، ولأول مرة، حاولنا إضافة بعد دولي للمهرجان لأن ونظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة، كان هناك حاجة إليها، وبالطبع، أرسل لنا العديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم رسائل مفادها أن لدينا عملاً، لكنهم كانوا يخشون إرساله وذكر أسمائهم، ولكن في نفس الوقت، كان من المهم بالنسبة لهم أن يتم بث فكرهم وفنهم في مجال المقاومة في هذا المهرجان">

وتابع: "مهمة مهرجان عمار هي تمثيل فن الثورة الذي يحاول عدم حصره في جغرافية إيران ومخاطبة الإنتاج الفني للدول الأخرى من حيث الكم والنوع. وقد حدث هذا بشكل جيد في هذه الفترة".

صرح الأمين التنفيذي لمهرجان عمار السينمائي الخامس عشر: "أن برنامج "ليلة المقاومة" يقام يوم الثلاثاء بحضور ضيوف من مختلف الدول، ضيفه الخاص هو مصمم عملية طوفان الأقصى و وزميل يحيى السنوار الذي سيكون حاضرا في هذا اللقاء".

وذكر صبوري: "أنه تم إرسال نحو 4300 سيناريو وفيلم إلى أمانة المهرجان في أقسام مختلفة. وبالإضافة إلى العرض، سيتم تكريم شخصيتين فاعلتين في مجال المقاومة من الداخل والخارج".

/انتهی/