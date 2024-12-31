إسرائيل تتبنى رسمياً اغتيال القيادي صالح العاروري في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) تبنى رسمياً اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري.

وذكرت (هيئة البث الإسرائيلية)، إن "(شاباك) تبنى رسمياً خلال بيان له مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حركة حماس صالح العاروري في لبنان".

ويُذكر أن الكيان الإسرائيلي اغتال العاروري، الرجل الثاني في حركة حماس ونائب رئيس مكتبها السياسي، بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2024، حيث استهدفته طائرة مُسيرة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن استشهاده، وستة آخرين.

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