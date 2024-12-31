مصدر عسكري: اليمن بدأ تنفيذ معادلة "الكهرباء بالكهرباء والمطار بالمطار"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر عسكري يمني رفيع للميادين، اليوم الثلاثاء، إنّ الجيش اليمني "يُعِدّ مفاجآت مقبلة"، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي، لأنّ "اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزّة مطلقاً".

وقال المصدر العسكري إنّ اليمن يحمل في جعبته كثيراً من الخيارات العسكرية، والعدوَّين الأميركي والبريطاني "فشلا في فك الشيفرة التقنية اليمنية"، كاشفاً أنّ "لدى اليمن أسلحة متطورة دقيقة، وصُممت لهزيمة أي دفاعات جوية في العالم وتجاوزها".

ولفت المصدر للميادين إلى أنّ "الجيش اليمني بدأ معادلة الكهرباء بالكهرباء، والمطار بالمطار، والحل هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة".

وقال إنّ "الصواريخ فرط الصوتية ليست وحدها التي تصل إلى يافا المحتلة، بل صواريخ ذو الفقار الباليستية أيضاً، وأسلحة أخرى تصل من دون اعتراض".

وأضاف المصدر العسكري اليمني أنّ "التقدّم التقني والتطور النوعي ليسا فقط في الأسلحة الاستراتيجية، بل أيضاً في الجانب الاستخباري وإفشال مخططات العدو".

وتابع المصدر أنّ "العمليات العسكرية الأخيرة البحرية، أو التي تجري في عمق أراضي فلسطين المحتلة، تمت بعدة تكتيكات عسكرية".

وأكّد المصدر أنّ "صنعاء تراقب جيداً كل التحركات بلا استثناء، وتنصح بألا يتم الانجرار وراء مخططات الأعداء"، مبيناً أنّ "العدوان على الحديدة وصنعاء غير مؤثر، ولن يغير شيئاً في مسار المعركة".

عبد السلام: موقف اليمن ثابت في مساندة غزّة

من ناحيته، قال المتحدث باسم أنصار الله، محمد عبد السلام، إنّ "اليمن سيواصل الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، وموقفه سيبقى ثابتاً في مساندة غزّة".

وأكّد عبد السلام، في منصّة "أكس"، أنّ العدوان الأميركي على اليمن "انتهاكٌ سافر لسيادة دولة مستقلة، ومساندة فجة لإسرائيل، من أجل تشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة بحق أهل غزة".