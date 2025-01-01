22 مليار دولار مساعدات عسكرية أميركية للكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن الصحيفة العبرية يديعوت احرونوت كتبت في تقرير، أعدته بناء على بيانات معهد ستوكهولم إن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15 بالمئة بعد بدء الإبادة بغزة وبلغت 13.6 مليار دولار.

وأضافت: "على سبيل المثال، ارتفعت عائدات شركة إلبيت سيستمز (المرتبة 27 في العالم) بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 5.4 مليارات دولار، وأفادت الشركة بأنها حصلت بين أكتوبر وديسمبر 2023 على عقود بقيمة حوالي 900 مليون دولار تتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "أفادت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (المرتبة 34) بأن عام 2023 كان عاما قياسيا للشركة، حيث بلغت عائدات الأسلحة 4.5 مليارات دولار، بزيادة 15 بالمئة مقارنة بعام 2022، وزادت من معدل الإنتاج لتلبية طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأسلحة، وعجلت تطوير أنظمة جديدة".

وزادت: "وأفادت شركة رافائيل (المرتبة 42) أيضًا بتحقيقها مبيعات وتلقيها طلبات قياسية، ففي عام 2023، بلغت عائدات الشركة من الأسلحة 3.7 مليارات دولار، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتنتج الشركة أسلحة أساسية للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، مثل الصواريخ لنظامي الدفاع الجوي القبة الحديدية ومقلاع داود".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة زودت الکیان الإسرائيلی بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ لنظام القبة الحديدية، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية CH-53 للنقل الثقيل، ومروحيات هجومية أباتشي AH-64، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة".

وبدعم أمريكي یرتكب الکیان الإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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