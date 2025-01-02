7 ملايين دولار صادرات الحرف اليدوية لاصفهان خلال 9 اشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الدائرة العامة للتراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية بمحافظة اصفهان (وسط) نور الله عبد اللهي قال انه تم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الحالي تصدير ما قيمته 7 ملايين و 600 الف دولار من المشغولات اليدوية من المحافظة.

واضاف ان نسبة كبيرة من صادرات المصنوعات اليدوية لاصفهان تتم في الوقت الحاضر عن طريق مطار "الامام الخميني (رض)" في طهران.

ويذكر ان من اصل 602 قسم من المشغولات اليدوية الموجودة في العالم، يتعلق 299 قسما بايران، 200 قسم منها متعلق بمحافظة اصفهان التاريخية.

ويعمل اكثر من 70 الف حرفي في مجال المشغولات اليدوية بمحافظة اصفهان.

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