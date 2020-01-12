122 مليار ريال سنويا حجم مبیعات منتجات الحرف اليدوية في مازندران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة مازندران "سيف الله فرزانه" أعلن في تصريح أدلى به اليوم الأحد بلغ حجم الاستثمارات في المشاريع السياحية في المحافظة تفوق 250 ألف مليار ريال وحجم المبيعات في القطاع الصناعات اليدوية يبلغ 122 مليار ريال سنويا.