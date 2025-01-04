مسؤول في شركة الغاز الوطنية: عوائد توفير استهلاك الغاز ستخصص للمشتركين

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "عليرضا شريفي نجاد"، اليوم (السبت)، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ومجمعيْن للبتروكيماويات بشأن حملة تقليل استهلاك الغاز والكهرباء بنسبة 10%:

"لأول مرة في البلاد، يتم إطلاق مشروع جيد في إطار السياسات التحفيزية لتشجيع التوفير في استهلاك الطاقة على مستوى الأسر والقطاع العام، وهو نموذج يمكن توسيعه".

وأضاف: "نواجه حالياً تحديين رئيسيين؛ الأول يتعلق باستهلاك الطاقة في المنازل والقطاع العام، والثاني باستخدام الطاقة في القطاع الصناعي والإنتاجي. وسيُسهم تنفيذ حملة تقليل استهلاك الغاز والكهرباء بنسبة 10% في معالجة هذه التحديات".

وأشار ممثل شركة الغاز الوطنية إلى أن "البتروكيماويات تُعد صناعة منتجة للعملة الصعبة وتُسهم في النمو الاقتصادي للبلاد"، مشدداً على أن "الاستهلاك الصحيح للطاقة سينعكس إيجاباً على الأسر ويحسّن بيئة الأعمال".

وأكد شريفي نجاد على أهمية مشاركة جميع قطاعات القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع، موضحاً أن "الاستثمار هو أحد المحاور التي يجب التركيز عليها في مجال الطاقة".

وأعلن أن هذا المشروع سيُنفذ في المحافظات الباردة مثل: كلستان، مازندران، خراسان الشمالية، خراسان الرضوية، أردبيل، أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، وجزء من محافظة سمنان.

وأعرب ممثل شركة الغاز الوطنية عن أمله في أن يتم تنفيذ المشروع بجودة عالية وأن تعود عوائده بالنفع على المواطنين والصناعة.

واختتم قائلاً: "صناعة البتروكيماويات تُعد من أكثر الصناعات ربحية في البلاد، وكلما زادت كمية الغاز المخصصة لهذه الصناعة، كلما زادت المنافع التي تعود على جميع أنحاء البلاد".

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