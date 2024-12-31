تسجيل رقم قياسي جديد لإنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرقم القياسي لإنتاج الغاز اليومي من حقل بارس الجنوبي خلال عام 2023 بلغ 707 ملايين متر مكعب. وفي الشهر الماضي، تم تسجيل رقم قياسي جديد في إنتاج الغاز من حقل بارس المشترك بإنتاج يومي بلغ 711 مليون متر مكعب.

تم تحطيم هذا الرقم القياسي، الذي أصبح ممكنًا بفضل تشغيل البئر السابع للمرحلة 11، مرة أخرى في أقل من شهرين. وفي الأيام الأخيرة، بلغ الإنتاج اليومي من الغاز من حقل جنوب فارس المشترك 714 مليون متر مكعب، وهي أعلى كمية يتم تصديرها من الغاز من هذا الحقل حتى الآن.

ويتم توفير 75% من طاقة البلاد عن طريق الغاز، ويوفر حقل بارس الجنوبي 70% من غاز البلاد، وهي أرقام تظهر الدور المهم لهذا الحقل في توفير احتياجات البلاد من الطاقة.

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