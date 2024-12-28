قطر تهدد الدول الأوروبية بقطع الغاز

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، وجه تهديدًا للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه إذا فُرضت غرامات على قطر بذريعة تطبيق قوانين بيئية جديدة، فإن بلاده ستوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

بموجب قانون من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقه قريبًا، سيتم تغريم الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات الانبعاثات، أو حقوق الإنسان، أو قوانين التوظيف التي يحددها الاتحاد الأوروبي.

وينص القانون المقترح على أن الدول الأوروبية يمكنها فرض غرامات تصل إلى 5% من الدخل السنوي للشركات التي تنتهك القوانين البيئية الجديدة.

وصرح الكعبي قائلاً: "إذا كان تصدير الغاز إلى أوروبا سيكلف قطر خسارة 5% من دخلها السنوي، فلن نصدر إلى أوروبا. هذا التهديد ليس مجرد كلام".

وأضاف: "5% من دخل شركة قطر للطاقة يمثل فعليًا 5% من إجمالي دخل دولة قطر. هذا المال يعود للشعب، ولا يمكننا السماح بتكبده أي خسارة. وبطبيعة الحال، لن يقبل أي طرف بخسارة مثل هذه الأموال".

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