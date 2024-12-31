منع لاعبين إسرائيليين من المشاركة في بطولة "جولة العالم للبولينغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب وسائل إعلام غربية وعبرية، يشير القرار، الذي أعلن في بيان صحفي صادر عن مجلس إدارة "جولة العالم للبولينغ"، إلى المخاوف السياسية المتصاعدة في أعقاب الاحتجاجات التي جرت خلال بطولة أسكتلندا الدولية المفتوحة في غرب لوثيان العام الماضي.

ووصفت "جولة العالم للبولينغ" القرار بأنه "صعب" لكنها زعمت أنه تم اتخاذه لحماية "نجاح ونزاهة" الحدث.

وأشارت إلى أن "البولينغ هي، وكانت دائمًا، رياضة توحد الناس".

وتابع البيان: "يعكس هذا الاختيار التزامنا بحماية البطولات وضمان سيرها بسلاسة لجميع المشاركين فيها".

وتكرر في الفترة الماضية، لا سيما بعد الحرب على غزة، امتناع رياضيين من دول عربية وإسلامية وأوروبية عن خوض مباريات ضد لاعبين من دولة الاحتلال، بسبب ممارسات "إسرائيل" القمعية بحق الفلسطينيين في غزة، واستمرار الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، وتوسيع الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المقدسات.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهدت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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