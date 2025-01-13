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١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٠ ص

قاليباف: إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ التابعة لحرس الثورة أظهرت قوة إيران الرادعة لأعدائها

قاليباف: إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ التابعة لحرس الثورة أظهرت قوة إيران الرادعة لأعدائها

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إن إجراء المناورات وازاحة الستار عن أحدث مدينة صاروخية للقوة الجوفضائية لحرس الثورة في الأيام الأخيرة أظهر ارادة إيران الجادة وقوتها الرادعة لأعدائها".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف في كلمة أمام جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الاثنين)، "أهنئكم بذكرى ميلاد أمير المؤمنين علي (ع) وأتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى الأمة الإيرانية العظيمة، وخاصة إلى الآباء النبلاء في وطننا الحبيب.

وتابع: "أدعو أبناء الشعب العزيز، وخاصة الشباب المؤمنين، أن لا يحرموا جميع خدامهم وممثليهم من دعائهم لهم بالخير والتوفيق في خدمتهم خلال أيام الاعتكاف المشرقة".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: "إن إجراء المناورات، بما في ذلك مناورات اقتدار 1403 للدفاع الجوي للقوات المسلحة، والتي تركز على قوة الدفاع الجوي للجيش، والمناورة الثقافية-العسكرية الكبرى تحت عنوان "السائرون إلى القدس"، بمشاركة  110 آلاف من أبناء الشعب الايراني، إزاحة الستار عن أحدث مدينة صواريخ لقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة، قد أظهرت مظاهر جديدة لقدرة البلاد الدفاعية والقدرات القتالية، وأظهرت لأعداء بلدنا الحبيب العزيمة الجادة والقدرة الرادعة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية.

وقال قاليباف: "نحن ممتنون للجهود اليومية التي يبذلها جميع مقاتلي القوات المسلحة ونسأل الله العلي القدير لهم دوام التوفيق .

/انتهى/

رمز الخبر 1952916

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