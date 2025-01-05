مسؤول في الخارجية الايرانية: رفع دعوات قضائية ضد بعض الجماعات الإرهابية في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها باعتبارها واحدة من أكبر ضحايا الإرهاب بمختلف أشكاله، فقد عززت إيران جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة هذه الظاهرة القاتلة إلى جانب متابعة حقوق واحتياجات الضحايا والناجين من الإرهاب.

وفي هذا الصدد، أعلن كاظم غريب آبادي وكيل الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، استمرار عزم إيران الجاد على مكافحة الإرهاب والسعي لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من هذه الظاهرة الشريرة.

وأكد غريب آبادي أن إيران هي أكبر ضحية للإرهاب، وقال: "اكتشفنا عن وثيقة 23 ألف شهيد وضحية للإرهاب في ايران وإن الكشف عن هذه الوثيقة وتسجيل تفاصيل شهداء الإرهاب يضع مجتمعنا الدبلوماسي والقانوني في موقع متفوق للتعبئة القوية في المساعي السياسية في الخارج وكذلك في المساعي القانونية والقضائية داخل البلاد وخارجها".

كما صرح وكيل الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية عن المتابعة القانونية لجرائم الجماعات الإرهابية ضد شعب وبلد إيران: "لقد رفعنا عدة قضايا ضد أعضاء الجماعات الإرهابية، أهمها: والتي لا تزال جارية حاليًا، هي قضية جماعة المنافقين الإرهابية التي تم تنظيم جلسات مختلفة للمحكمة فيها".

وأشار إلى أنه تم رفع قضايا ضد بعض الجماعات الإرهابية في الخارج، وقال: "في الدنمارك، صدرت أحكام على عدد من أعضاء جماعة الأحوازية الإرهابية، وهو ما أكدته المحكمة العليا في هذا البلد.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية: "إننا نعتبر من واجبنا مواصلة المتابعات سواء في إطار الجهات القانونية والقضائية، أو في إطار الجهات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية لتحقيق حقوق ضحايا الإرهاب، وكذلك التعامل بجدية مع الإرهاب والإرهابيين".

/انتهى/