"نتنياهو" يتلقّى صفعةً على وجهه

كشفت صحيفة "هآرتس" التابعة للكيان الصهيوني، أنه تم السماح بنشر قضية أمنية خطيرة، حيث تم الكشف عن جاسوس في مكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو".