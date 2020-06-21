"نتنياهو" يتلقّى صفعةً على وجهه

وقالت الصحيفة: "إن الحديث يدور عن السكرتير العسكري السابق "يوحانان لوكر" الذي اختاره نتنياهو شخصياً لهذا المنصب الحساس".
وتابعت: "كما أن "نتنياهو" رشحه لقيادة القوات الجوية، ثم عينه لرئاسة “لجنة لوكر” لدراسة ميزانية الدفاع".
كشفت صحيفة "هآرتس" التابعة للكيان الصهيوني، أنه تم السماح بنشر قضية أمنية خطيرة، حيث تم الكشف عن جاسوس في مكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو".
وقالت الصحيفة: "إن الحديث يدور عن السكرتير العسكري السابق "يوحانان لوكر" الذي اختاره نتنياهو شخصياً لهذا المنصب الحساس".
وتابعت: "كما أن "نتنياهو" رشحه لقيادة القوات الجوية، ثم عينه لرئاسة “لجنة لوكر” لدراسة ميزانية الدفاع".
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