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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٠٠ م

أبرزها احتلال غزة، 4 شروط لـ«سموتريتش» للبقاء في الحكومة الإسرائيلية بعد الصفقة

أبرزها احتلال غزة، 4 شروط لـ«سموتريتش» للبقاء في الحكومة الإسرائيلية بعد الصفقة

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، أن "بتسلئيل " وزير المالية الإسرائيلي، اشترط للبقاء في الحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من صفقة التبادل المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، والعودة إلى القتال المكثف بأدوات إضافية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن «سموتريتش» خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن من الشروط التي وضعها سموتريتش للبقاء بالحكومة، تقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم، واتخاذ عدة إجراءات تستهدف تشجيع الهجرة من قطاع غزة.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي، أنه لن يبقى في الحكومة يوما واحدا إذا لم يتم تنفيذ شروطه.

وقالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، في وقت سابق، أن «سموتيرتش» وكتلته إلى الامتناع عن التصويت لهذه الصفقة، لكن الأخير لم يحسم أمره بعد.

وأوضحت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، أن سموتريتش يريد فتوى دينية ويستشير الحاخامات فيما يخص التصويت على الصفقة، كما أنه يريد مقابلا لتصويته، ففي حال تم تمريرها يريد على الأقل أن يأخذ صلاحيات أكثر في الضفة الغربية. العودة لاحتلال غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953021

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