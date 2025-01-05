المجتمع الطبي الايراني يطالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبوصفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طلب السيد علي رضا مرندي رئيس أكاديمية العلوم الطبية بجمهورية إيران الإسلامية من الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية المتابعة الفعالة على حالة الدكتور حسام أبو صفية ومنع محاولة مواصلة الأعمال الوحشية ضد الكوادر الطبية مثل تلك التي تعرض لها الدكتور عدنان البرش.

وفي هذه الرسالة، وفي معرض الإشارة إلى الأزمة الإنسانية الحادة في غزة عشية العام الجديد، تابع مرندي: وفقا للتقارير الرسمية، فقد ما يقرب من 50 ألف مدني بريء، بينهم رجال ونساء وأطفال، أرواحهم نتيجة للأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة وتشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي للضحايا الفلسطينيين أعلى من ذلك بكثير.

لقد وصلت جريمة الإبادة الجماعية، إلى نقطة حرجة جديدة في شمال غزة، حيث يستمر القصف المتواصل في استهداف ما تبقى من المستشفيات والمرافق الطبية، من بين أهداف مدنية أخرى. إن التدمير الأخير لمستشفى كمال عدوان، وهو الملاذ الأخير المتبقي لعدد لا يحصى من الفلسطينيين المستضعفين في الشمال، يسلط الضوء على المستوى غير المسبوق من الوحشية.

حسام أبو صفية، مدير المستشفى، فقد ابنه البالغ من العمر 8 سنوات بشكل مأساوي في هجوم إسرائيلي مستهدف، لكنه استمر ببطولة في المقاومة والعناية بالمجروحين حتى النهاية. واختطفته القوات الصهيونية بعد ذلك وهو يرتدي زيه الطبي، ولا يعرف مكان حضوره الحالي.

وفي الختام، خاطب مرندي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، وأكد: إن مسؤوليتكم وواجبكم في هذه المرحلة أمر حيوي لضمان حماية حقوق وسلامة الطواقم الطبية الفلسطينية ووصول أصوات هؤلاء.

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