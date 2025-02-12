مدير مستشفى كمال عدوان يتعرض للتعذيب والتجويع داخل سجون الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك وفق بيان للعائلة بعد زيارة أحد المحامين له وإبلاغهم بتقرير وتفاصيل عن الزيارة، حيث ان المحامي أبلغهم بأن أبو صفية "تعرض لسوء معاملة وتعذيب شديد في الأيام الأولى من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتم حجزه داخل زنزانة انفرادية 24 يوما، وبعدها تم نقله لسجن عوفر".

وأشارت إلى أن أبو صفية "يعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم وتضخم في عضلة القلب، ولا يتم تقديم الطعام الكافي، فقط وجبة واحدة وغير كافية، والطعام سيء جدا".

وفيما يخص ملفه القضائي، قالت العائلة نقلا عن المحامي، إن الملف "نظيف ولا يوجد أي لوائح اتهام ضده، وأنكر كل ما نسب إليه من تهم لعدم وجود دلائل".

وأشار المحامي إلى "إمكانية الإفراج عنه في المراحل القادمة لاتفاق تبادل الأسرى، لعدم وجود أي قضية ضده من النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي".

وأكد المحامي، أن أبو صفية "يوصي كل العالم بالمساعدة من أجل الافراج عنه وعن كل الكوادر الطبية المعتقلين من كل المستشفيات، وحمايتهم".

وفي نهاية البيان، ناشدت العائلة "كل من يستطيع المساعدة بالضغط من أجل تقديم الطعام المناسب والدواء، وكذلك من أجل الإفراج عنه بالقريب العاجل".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد اعلنت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو صفية، بمحافظة الشمال في قطاع غزة.

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