احتفاءً وتخليداً لذكرى الشهيد رئيسي اعتماد "اليوم الوطني لشهداء الخدمة" في التقويم الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ابلغ رئيس الایراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، باعتباره رئيسا للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران، وذلك خلال الاجتماع الـ 910 لهذا المجلس، الذي التأم في 17 ديسمبر 2024م، بقرار المجلس الاعلى للثورة الثقافية القاضي باعتماد "اليوم الوطني لـشهداء الخدمة" في التقويم الايراني؛ احتفاء بذكرى استشهاد اية الله رئيسي ورفاقه (19 مايو 2024م).

وجاء في منصوص القرار الصادر عن اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية برعاية الرئيس بزشكيان، ان "الهدف من اعتماد اليوم الوطني لشهداء الخدمة في التقوم الفارسي، هو احتفاء وتخليد ذكرى الرئيس الايراني الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه الذين استشهدوا في سبيل رقي الجمهورية الاسلامية الايرانية.