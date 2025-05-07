مخبر في منزل عائلة الشهيد رئيسي عشية الذكرى الـ1 لاستشهاد الأخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تزامناً مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) واقتراب الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر، منزل عائلة الشهيد رئيسي والتقى وتحدث مع الدكتورة علم الهدى زوجة وأبناء الشهيد رئيسي.

و اعتبر مخبر في هذا اللقاء الذي حضرت فيه عائلته، أن إحياء ذكرى الشهيد رئيسي وشهداء رحلة أرديبهشت هو إحياء لقيم ومبادئ الثورة الإسلامية.

وفي إشارة إلى تعلق الشعب بالشهيد رئيسي والذي تجلى في تشييع هذا الشهيد الذي شارك فيه الملايين، قال مخبر: "إن الشعبية التي لا مثيل لها للشهيد رئيسي بين الشعب تعد ثروة وطنية".

واعتبر أن الإدارة والروحانية من أبرز خصائص الرئيس الشهيد رئيسي، وذكر الاعتماد على القوة الداخلية، وعدم الشعور بالجمود واليأس، والتفاعل غير المسبوق مع جميع المسؤولين وأفراد الشعب، وتجنب الهوامس تعد خصائص بارزة أخرى للرئيس الشهيد رئيسي.

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