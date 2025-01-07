إندونيسيا تنضم رسميًا إلى مجموعة بريكس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت البرازيل، التي تولت رئاسة بريكس في الأول من يناير 2025 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025، أن إندونيسيا أصبحت أحدث عضو في المنظمة.

تأسست بريكس في عام 2009، وضمّت في البداية كلًا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. وقد هنّأت الحكومة البرازيلية إندونيسيا على انضمامها إلى المنظمة، مشيرةً إلى أن إندونيسيا، باعتبارها أكبر اقتصاد وأكثر الدول سكانًا في منطقة جنوب شرق آسيا، ستسهم في دعم إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وتعزيز التعاون بين الدول النامية في العالم الجنوبي. وأكد البيان أن هذه القضايا ستكون ضمن أولويات رئاسة البرازيل لبريكس.

وكان قادة بريكس قد وافقوا لأول مرة على ترشيح إندونيسيا للانضمام إلى المنظمة خلال قمة أغسطس 2023 التي عُقدت في مدينة جوهانسبرغ. مع ذلك، أجّلت إندونيسيا الإعلان الرسمي عن نيتها الانضمام إلى ما بعد الانتخابات التي جرت في فبراير 2024 وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

تشير التقديرات الحالية إلى أن أعضاء بريكس يمثلون 40% من سكان العالم، ويسهمون بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعل المجموعة لاعبًا رئيسيًا على الساحة الجيوسياسية العالمية.

تواصل بريكس توسيع نطاقها، حيث انضمت 13 دولة جديدة كشركاء منذ أكتوبر 2024. وقد رحّب قادة بريكس بانضمام أربع دول من جنوب شرق آسيا إلى المنظمة، وهي ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام، وتايلاند.

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