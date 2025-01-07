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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣١ ص

مظاهرات حاشدة في طرابلس عقب تصريحات للوزيرة المنقوش حول لقائها بكوهين

مظاهرات حاشدة في طرابلس عقب تصريحات للوزيرة المنقوش حول لقائها بكوهين

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات حاشدة بعد تصريح للوزيرة السابقة نجلاء المنقوش زعمت فيه أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو من نسّق لقاءها بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي السابق إيلي كوهين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، بأن أهالي بلدية سوق الجمعة في العاصمة طرابلس "أشعلوا النيران في الإطارات وأغلقوا طريق الشط الحيوي في طرابلس احتجاجا على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي"، وذلك على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية السابقة، نجلاء المنقوش، التي زعمت فيها أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هو من نسّق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين عام 2023".

وطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة بعد مزاعم المنقوش بأن لقاءها مع نظيرها الإسرائيلي تم بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية".

و شددوا على أن "القانون الليبي يجرم التواصل مع أي شخص مرتبط بالكيان الإسرائيلي"، مطالبين النائب العام "باتخاذ الإجراءات اللازمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1952694
شیرین سماره

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