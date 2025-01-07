 نبيه بري يدعو رسمياً إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان بعد غد الخميس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 كانون الثاني 2025 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وبعد لقاءات الموفد الاميركي اموس هوكشتاين امس في بيروت، يصل اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى العاصمة اللبنانية حيث يلتقي بري فور وصوله عشية جلسة الانتخاب الرئاسي.

وتعول باريس على الجهود الاميركية السعودية بعد لقاء هوكشتاين بوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في الرياض لاقناع بري بالقبول بالعماد جوزف عون رئيسا للجمهورية .

/انتهى/