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١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ ص

عراقجي: سنتعاون مع الحكومة اللبنانية

عراقجي: سنتعاون مع الحكومة اللبنانية

هنأ وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، الشعب اللبناني والرئيس الجديد للبنان، مؤكداً أن إيران ستتعاون مع أي حكومة تمثل تطلعات الشعب اللبناني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال عراقجي في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنئ الرئيس جوزف عون والشعب اللبناني العزيز. تدعم إيران لبنان المستقر، الآمن، والمستقل، الذي يحتضن جميع اللبنانيين وخالٍ من الاحتلال والتهديدات الخارجية".

وأضاف: "كما في الماضي، سنتعاون مع أي حكومة تمثل تطلعات الشعب اللبناني، تضمن رفاهيته، وتحمي سيادة واستقلال وسلامة أراضي لبنان".

يُذكر أن يوم الخميس، 9 يناير، انتُخب جوزف عون، قائد الجيش اللبناني، رئيساً جديداً للبلاد من قِبل أعضاء البرلمان اللبناني.

ويُعد الجنرال جوزف عون شخصية عسكرية بارزة في لبنان، حيث شغل منصب قائد الجيش منذ عام 2017. وقد استطاع في الجولة الثانية من الجلسة البرلمانية الثالثة عشرة أن يُنتخب رئيساً للجمهورية، ليصبح بذلك الرئيس الرابع عشر للبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1952834

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