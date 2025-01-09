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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٣٣ م

البرلمان اللبناني یخفق في انتخاب رئيس للجمهورية من الدورة الأولى

البرلمان اللبناني یخفق في انتخاب رئيس للجمهورية من الدورة الأولى

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية من الدورة الأولى، على أن يعاد التصويت في دورة ثانية، بعد حصول قائد الجيش، جوزاف عون، على 71 صوتاً من أصل 128.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن مجلس النواب اللبناني، أخفق في انتخاب رئيس للجمهورية من الدورة الأولى خلال الجلسة التي عقدها، اليوم الخميس، على أن يعاد التصويت في دورة ثانية بعد ساعتين على رفع رئيس البرلمان الجلسة.

وشارك كلّ النواب الـ128 في الجلسة، بحيث صوّت 71 منهم لقائد الجيش جوزاف عون، و2 لشبلي الملاط، بينما تمّ تسجيل 37 ورقة بيضاء و18 أخرى ملغاة، مع الإشارة إلى أنّ العدد المطلوب من الأصوات للفوز في الدورة الأولى لأحد المرشّحين هو 86، أي الثلثين.

أما وقد فشل التصويت في انتخاب رئيس، فينبغي إجراء دورات متتالية، حتى يفوز مرشّح بالأغلبية المطلقة، أي 65 صوتاً، بحسب ما ينصّ عليه الدستور اللبناني.

/انتهى/

رمز الخبر 1952778
شیرین سماره

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